В каких городах Башкирии чаще отравляются алкоголем

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Назван город в Башкирии, в котором наиболее часто регистрируют случаи отравления алкоголем. Информацией об этом с «КП-Уфа» поделилась пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С января по май 2022 года наибольшее число отравлений спиртосодержащей продукцией было зафиксировано в Стерлитамаке (163 случая), Уфе (135), Октябрьском (84), Туймазах (16), Дюртюлях (8), Нефтекамске (4), Салавате (3), а также в Стерлитамакском (15), Уфимском (10), Туймазинском (6), Дюртюлинском, Бакалинском (по 4) и Иглинском (3) районах.

Всего в Башкирии зарегистрировано 495 случаев отравления спиртным. Чаще всего, как рассказала пресс-служба Роспотребнадзора, они фиксируются среди граждан в возрасте от 30 до 65 лет.