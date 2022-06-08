Уфа стала лидером среди городов Башкирии по числу смертей от отравления алкоголем

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Уфа является лидером среди городов Башкирии по числу смертей от отравления алкоголем. Это следует из данных, которые «КП-Уфа» предоставил республиканский Роспотребнадзор.

В период с января по май 2022 года наибольшее число летальных исходов от отравления спиртосодержащей продукцией было зафиксировано в Уфе (16 случаев), Нефтекамске (4), Белорецке (2), Стерлитамаке (2), а также в Бакалинском (4), Белорецком, Давлекановском, Илишевском, Караидельском и Уфимском районах (по 2 случая).

Всего в Башкирии текущем году было зарегистрировано 58 случаев смерти от отравления спиртным. Как также рассказала в пресс-службе Роспотребнадзора, в республике летальные исходы от отравлений алкоголем чаще всего фиксируются граждан в возрасте от 30 до 65 лет.