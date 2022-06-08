Полицейские накрыли и раскрыли схему работы интим-салона в историческом центре Уфы

фото: МВД РБ

В Уфе полицейские накрыли и раскрыли схему работы интим-салона с проститутками, открытого под видом элитной гостиницы на улице Октябрьской революции. Обвиняемые были задержаны еще в ноябре 2020 года. Об этом 8 июня сообщило региональное МВД.

К созданию незаконного бизнеса причастны пятеро уфимцев: три женщины и двое мужчин. Между ними были распределены роли по организации работы притонов. Мужчины занимались поиском помещений, мебели, оборудования и обеспечивали круглосуточную работу заведений. Обращение с клиентами возлагалось женщин. Они и «девушки по вызову» должны были всегда следить за своей внешностью, красиво одеваться, а также содержать чистоту и порядок в помещениях.

Финансами руководили мужчины. Они составляли прейскурант услуг и распределяли выручку. Проститутки получали 50% от оплаты своей работы, администраторы – 10%. Оставшуюся сумму между собой делили организаторы.

– Притоны существовали под видом элитных гостиничных номеров на улице Октябрьской революции. Там молодые сотрудницы под предлогом расселения клиентов оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Затем организаторы перенесли бордель на соседнюю улицу, – добавили в МВД РБ.

Связь с клиентами поддерживали другие участники группы – женщины-операторы. Они принимали звонки в одной из помещений на улице Рихарда Зорге и вели наблюдение за происходящим в интим-салоне.

фото: МВД РБ

Всего в организацию проституцией были вовлечены около 20 молодых девушек от 19 до 25 лет. Почти все они приезжали на заработки в Уфу из Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Волгоградской, Псковской, Ростовской, Свердловской и Оренбургской областей. Отработав определенное количество дней, сотрудницы интим-салонов возвращались обратно, а им на смену приезжали новые девушки из других регионов. Их находили через объявления в социальных сетях и сайты с вакансиями.

Расследование уголовного дела о вовлечении в проституцию и ее организации завершено. Обвиняемые предстанут перед Кировским районным судом.