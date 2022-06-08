Минобр Башкирии: с 1 сентября школы обяжут отчитываться о питании на своих сайтах

С 1 сентября школы обяжут отчитываться о питании учащихся на своих сайтах Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 сентября школы будут обязаны отчитываться о питании учащихся на своих официальных сайтах. Об этом 8 июня сообщило региональное Минобрнауки со ссылкой на поправки в приказ Роспотребнадзора России.

Общеобразовательные учреждения должны будут создать на принадлежащих им ресурсах подраздел об организации питания. Там необходимо будет публиковать информацию о ежедневном горячем меню, диетической пище, перечень компаний, которые оказывают услуги питания, а также предусмотреть форму обратной связи для родителей.