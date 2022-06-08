Мэр Уфы Ратмир Мавлиев 6 июня утвердил проект планировки квартала с Российским Исламским университетом – речь идет о территории между улицами Красина, Султанова, Чернышевского и Леваневского

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев 6 июня утвердил проект планировки квартала с Российским Исламским университетом – речь идет о территории между улицами Красина, Султанова, Чернышевского и Леваневского в Ленинском районе. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации.

В квартале сформирована застройка, состоящая из индивидуальных жилых домов с хозяйственными постройками. По улице Чернышевского расположен 10-11 этажный жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом.

Квартал, на территории которого утвердили проект планировки // ufacity.info

– Так же в квартале находится объект культурного наследия регионального значения - здание Российского Исламского университета центрального духовного управления мусульман России в составе объекта культурного наследия регионального значения Медресе «Галия», – говорится в документе.

Утвержденный проект планировки предусматривает сужение красных линий по улицам Леваневского и Чернышевского и строительство жилого комплекса с паркингом на 280 машин, общеобразовательной школы на 1,1 тыс. учащихся и детского сада на 160 мест. Площадь жилого фонда на запроектированной территории увеличится до 38,2 тыс. квадратных метров, а численностью проживающего там населения – до 1 268 человек.