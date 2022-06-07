В Башкирии врач скорой помощи незаконно получал ковидные выплаты

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В Башкирии врач незаконно получал ковидные выплаты. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как следует из предварительных данных, 37-летний сотрудник бригады скорой помощи центральной больницы Иглинского района вносил в медицинскую базу данных сведения о несуществующих выездах к пациентам с COVID-19. Таким образом злоумышленник получил от Фонда социального страхования выплаты на сумму более 50 тысяч рублей.

В отношении медика было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество при получении выплат.