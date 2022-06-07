В Башкирии впервые за 4 года от отравления алкоголем скончался ребенок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии впервые за четыре года от отравления алкоголем скончался несовершеннолетний. Это следует из данных, которые «КП-Уфа» предоставила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

В текущем году в Башкирии от отравления спиртосодержащей продукцией скончался один ребенок. В 2017, 2019, 2020, 2021 годах случаев смерти зафиксировано не было, а вот в 2018-ом их зарегистрировано целых две.

Всего же в регионе в период с января по май 2022 года среди несовершеннолетних произошло 11 случаев острых отравлений спиртным. К слову данная статистика в предыдущем году ощутимо снизилась.

2017 год – 38 случаев

2018 год – 32 случая

2019 год – 28 случаев

2020 год – 47 случаев

2021 год – 21 случай