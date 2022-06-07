В ходе военной спецоперации на Украине погиб 20-летний Рустам Газизов из Башкирии

фото: vk.com // Масхут Минигалин

В ходе военной спецоперации на Украине погиб Рустам Газизов из Белокатайского района Башкирии. Об этом 7 июня в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Масхут Минигалин. Как уточнили «КП-Уфа» в местной администрации, солдату было всего 20 лет.

– Вновь горечь утраты постигла наш район, – написал руководитель района. – Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким и родным погибшего воина. Вечная слава и вечная память Рустаму…

Напомним, накануне в Уфе простились с погибшим на Украине 23-летним старшим матросом Глебом Бороком.