Президент России Владимир Путин поощрил трех медиков из Уфы почетными грамотами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поощрил трех медиков из Уфы почетными грамотами. Соответствующее распоряжение он подписал 6 июня.

За высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии COVID-19 почетной грамотой президента страны были награждены:

– медсестра больницы №5 Минзаля Батталова;

– врач больницы №8 Лариса Сайранова;

– старшая медсестра поликлиники №50 Рита Рахимова.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин наградил еще 14 медиков из Башкирии почетными грамотами, благодарностями и званиями.