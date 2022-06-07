Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2022 7:40

Крупная авария случилась на трассе Самара-Уфа-Челябинск

В массовом ДТП с грузовиками и легковушками в Башкирии пострадали два человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 7 июня, в Иглинском районе Башкирии произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, среди которых было два большегруза. Авария случилась в девять часов утра на 1525 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Об этом сообщила региональная ГИБДД и Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

На автодороге столкнулись грузовые Mercedes-Benz Actros и Scania, а также Volkswagen Passat и «Лада Нива». В результате инцидента пострадали два человека: 23-летний водитель немецкой иномарки и 71-летний мужчина, управлявший отечественным авто. Из салонов машин их достали спасатели. Травмированные были переданы медикам скорой помощи. Водители большегрузов повреждений не получили.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

На месте происшествия работали сотрудники полиции и другие экстренные службы.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ