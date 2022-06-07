Крупная авария случилась на трассе Самара-Уфа-Челябинск

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 7 июня, в Иглинском районе Башкирии произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, среди которых было два большегруза. Авария случилась в девять часов утра на 1525 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Об этом сообщила региональная ГИБДД и Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

фото: ГИБДД РБ

На автодороге столкнулись грузовые Mercedes-Benz Actros и Scania, а также Volkswagen Passat и «Лада Нива». В результате инцидента пострадали два человека: 23-летний водитель немецкой иномарки и 71-летний мужчина, управлявший отечественным авто. Из салонов машин их достали спасатели. Травмированные были переданы медикам скорой помощи. Водители большегрузов повреждений не получили.

фото: ГИБДД РБ

На месте происшествия работали сотрудники полиции и другие экстренные службы.