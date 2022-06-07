Хабиров озвучил планы по строительству и открытию новых медучреждений в Башкирии

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил планы по строительству новых медучреждений. О расширении сети лечебниц он рассказал в своих соцсетях 7 июня.

– В ближайшее время откроем новые, капитальные ФАПы [фельдшерско-акушерские пункты] в Стерлибашевском, Зианчуринском, Аургазинском, Татышлинском районах. Здания уже достроили, установили оборудование, – рассказал руководитель региона.

По его словам, этим летом также планируется открыть поликлинику в Бирске, осенью – две амбулатории в селах Дюмеево Илишевского района и Старые Туймазы Туймазинского района. Кроме того, сейчас строятся поликлиники в уфимском Затоне и в городе Баймаке. Еще две лечебницы будут сданы в следующем году – речь идет о детской поликлинике в селе Месягутово Дуванского района и больнице со станцией скорой помощи в Большеустьикинском Мечетлинского района.