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Происшествия7 июня 2022 4:55

В Мелеузе машина доставщиков еды столкнулась с грузовиком. Два человека получили тяжелые травмы

В Башкирии 19-летних водителя и пассажира ВАЗ-2109 госпитализировали после ДТП с КамАЗом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Мелеузе при ДТП с легковушкой и грузовиком посотрадали два человека. Авария случилась днем 6 июня. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

На улице Смоленской 36-летний житель Куюргазинского района за рулем КамАЗа при повороте налево столкнулся с ехавшей навстречу вазовской «девяткой». От удара легковушка получила сильные повреждения. В ее салоне находились два 19-летних парня. Оба с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Как уточнили в дорожной полиции, пострадавшие занимались доставкой еды по городу.