В Мелеузе машина доставщиков еды столкнулась с грузовиком. Два человека получили тяжелые травмы

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Мелеузе при ДТП с легковушкой и грузовиком посотрадали два человека. Авария случилась днем 6 июня. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

На улице Смоленской 36-летний житель Куюргазинского района за рулем КамАЗа при повороте налево столкнулся с ехавшей навстречу вазовской «девяткой». От удара легковушка получила сильные повреждения. В ее салоне находились два 19-летних парня. Оба с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Как уточнили в дорожной полиции, пострадавшие занимались доставкой еды по городу.