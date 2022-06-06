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Общество6 июня 2022 12:39

Башкирия десятой колонной направила жителям Донбасса 58 тонн гуманитарной помощи

В четыре фуры загрузили одежду, стоматологическое оборудование, стройматериалы и воду
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Из Башкирии была отправлена десятая колонна с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик

Из Башкирии была отправлена десятая колонна с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик

Сегодня, 6 июня, из Башкирии была отправлена десятая колонна с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Конвой стартовал из Уфы. Об этом сообщила администрация главы республики.

В гумконвой вошли четыре фуры с одеждой, стоматологическим оборудованием, стройматериалами для восстановления повреждённого имущества и питьевой водой. Общий вес груза составил порядка 58 тонн.

Всего за последние три месяца регион направил на Донбасс уже 928 тонн гуманитарной помощи.