Башкирия десятой колонной направила жителям Донбасса 58 тонн гуманитарной помощи

Из Башкирии была отправлена десятая колонна с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик

Сегодня, 6 июня, из Башкирии была отправлена десятая колонна с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Конвой стартовал из Уфы. Об этом сообщила администрация главы республики.

В гумконвой вошли четыре фуры с одеждой, стоматологическим оборудованием, стройматериалами для восстановления повреждённого имущества и питьевой водой. Общий вес груза составил порядка 58 тонн.

Всего за последние три месяца регион направил на Донбасс уже 928 тонн гуманитарной помощи.