Башкирия утвердила расходы на содержание беженцев из Донбасса

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Башкирия утвердила расходы на содержание беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Андрей Назаров. 6 июня документ был опубликован на портале правовой информации.

Сумма трат на пребывание вынужденных переселенцев в пунктах временного размещения не превышает 1 тыс. рублей в сутки на человека. Сюда входят расходы на организацию питания, вывоз мусора, уборку, а также приобретение средств дезинфекции, постельных принадлежностей, полотенец и средств личной гигиены. Стоимость питания за сутки для одного человека может достигать 450 рублей.

Цена аренды автобуса для перевозки беженцев внутри населенного пункта, где их обеспечили жильем, колеблется от 1 402 до 2 897 рублей в час – в зависимости от марки и вместимости автобуса.