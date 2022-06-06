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Общество6 июня 2022 6:50

В Башкирии 12-летний мальчик разбился на мопеде

Отец купил ребенку транспорт для выпаса скота. Теперь мужчине грозит административная ответственность
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Буздякском районе Башкирии 12-летний мальчик на мопеде попал в ДТП. Инцидент произошел при подъезде к деревне Хозяйства Заготскота вечером 5 июня. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

– Управляя мопедом марки Venta, [ребенок] совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии мальчик с травмами был доставлен в местную больницу, после чего был госпитализирован в Уфу, – передали в дорожной полиции.

В момент аварии на мальчике не было шлема. Известно, что отец купил ему мопед для выпаса скота. Теперь мужчине грозит административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей и передачу транспорта лицу без прав.