В Башкирии 12-летний мальчик разбился на мопеде

фото: ГИБДД РБ

В Буздякском районе Башкирии 12-летний мальчик на мопеде попал в ДТП. Инцидент произошел при подъезде к деревне Хозяйства Заготскота вечером 5 июня. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

– Управляя мопедом марки Venta, [ребенок] совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии мальчик с травмами был доставлен в местную больницу, после чего был госпитализирован в Уфу, – передали в дорожной полиции.

В момент аварии на мальчике не было шлема. Известно, что отец купил ему мопед для выпаса скота. Теперь мужчине грозит административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей и передачу транспорта лицу без прав.