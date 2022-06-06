В Уфе мужчина избил человека металлической трубой и сделал его инвалидом

Верховный суд назначил мужчине пять лет заключения в колонии общего режима и увеличил размер компенсации до 1 млн рублей

Верховный суд Башкирии по требованию прокуратуры ужесточил наказание жителю Уфы, который до инвалидности избил мужчину. Предыдущая инстанция назначила ему два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима и взыскала с него 800 тыс. рублей в качестве компенсации морального труда. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– В июле 2019 года между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес удар металлической трубой по голове оппонента, причинив ему открытую черепно–мозговую травму. В результате причиненного вреда 37-летний пострадавший признан инвалидом 2 группы, – передали в прокуратуре.

Подсудимый не признал вину в преступлении. Прокуратура опротестовала прежний приговор, и Верховный суд назначил мужчине уже пять лет заключения в колонии общего режима и увеличил размер компенсации до 1 млн рублей.