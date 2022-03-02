В Уфе погасили долги по зарплате перед работниками завода, который просил проверить Бастрыкин

Задолженность перед работниками копилась три месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

Работникам Уфимского завода каркасного домостроения выплатили долги по зарплате. Ранее провести проверку на предприятии просил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По версии следствия, с ноября 2021 по январь 2022 года руководство завода не предприняло никаких мер, чтобы погасить долг по зарплате перед своими сотрудниками. Сумма задолженности тем временем превысила 5 млн рублей. – В указанный период у предприятия имелись денежные средства, достаточные для полного погашения имеющейся задолженности, которые были направлены на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации с целью извлечения прибыли. – рассказали в пресс-службе СК РБ 2 марта. После вмешательства следователей долги перед работникам были погашены. СК в рамках уголовного дела о невыплате зарплаты назначил финансово-экономическое исследование, а также допрашивает руководство предприятия и самих заводчан.