Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 марта 2022 4:50

В Уфе автобус с 20 пассажирами попал в ДТП с легковушкой, один человек госпитализирован

У водителя последней не было права управлять автомобилем
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфе 1 марта автобус с пассажирами попал в ДТП с легковушкой. Один человек пострадал. Об этом сообщила региональная ГИБДД. Авария случилась около восьми часов вечера напротив дома №126 по проспекту Октября. Там столкнулся Hyundai Solaris и пассажирский «НефАЗ». Травмы в ДТП получил только пассажир иномарки – ему потребовалась госпитализация. – Известно, что автобус двигался по маршруту 74 "Уфимский ДОК - Уфимский ДОК ", в салоне находились около 20 человек, – передали в ГИБДД. Во время проверки инспекторы выяснили, что у водителя Hyundai не было прав на управление транспортом. На него составили административный материал.