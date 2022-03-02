В Уфе автобус с 20 пассажирами попал в ДТП с легковушкой, один человек госпитализирован

фото: ГИБДД РБ

В Уфе 1 марта автобус с пассажирами попал в ДТП с легковушкой. Один человек пострадал. Об этом сообщила региональная ГИБДД. Авария случилась около восьми часов вечера напротив дома №126 по проспекту Октября. Там столкнулся Hyundai Solaris и пассажирский «НефАЗ». Травмы в ДТП получил только пассажир иномарки – ему потребовалась госпитализация. – Известно, что автобус двигался по маршруту 74 "Уфимский ДОК - Уфимский ДОК ", в салоне находились около 20 человек, – передали в ГИБДД. Во время проверки инспекторы выяснили, что у водителя Hyundai не было прав на управление транспортом. На него составили административный материал.