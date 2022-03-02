Для инвесторов в Башкирии подготовили три готовые площадки под развитие местного туризма

На фото Мурадымовское ущелье. ФОТО: BashAdventure

Власти Башкирии подготовили три площадки для инвесторов под развитие местного туризма. Локации уже представили вкладчикам, все они находятся в трех разных районах, сообщается на сайте правительства Башкирии.

Первое бизнес-предложение: инвесторам предлагается создать глэмпинг в Зианчуринском районе вблизи Ямашлинского водохранилища. Бюджет инвестиционного проекта составляет 13,6 млн рублей. Появится 11 рабочих мест.

Следующая локация – село Бугабашево Бакалинского района. Бизнесменам предлагается разместить тут 12 комфортабельных геокуполов вместимостью от двух до четырех человек. Рядом с этим местом находятся сосновый бор, река Урзя. Стоимость проекта составит 14,32 млн рублей, откроется 13 рабочих мест.

И третье место, где планируют развить туризм, это Мурадымовское ущелье в Кугарчинском районе. Здесь планируют открыть турбазу, которая сможет принимать гостей круглый год. Туристы смогут ходить на пешие и водные экскурсии, рыбалку. Бюджет составляет 10,29 млн рублей, рабочих мест будет 15.