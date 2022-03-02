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Происшествия2 марта 2022 3:23

В Башкирии осудят 27-летнего мужчину за незаконную вырубку леса

Свой поступок он объяснил тем, что испытывает финансовые трудности
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Белоречанин просто надеялся, что грузовик никто не остановит.

Белоречанин просто надеялся, что грузовик никто не остановит.

В Башкирии перед судом предстанет 27-летний житель Белорецка. Он обвиняется в незаконной вырубке леса.

Как сообщили в ГИБДД республики, история с кражей леса произошла еще в декабре 2021 года. Инспекторы остановили КамАЗ, груженный древесиной, и у водителя не оказалось разрешительных документов на заготовленный лес. Он был доставлен в отдел полиции, а грузовик отправлен на штрафстоянку.

Водитель объяснил, что его всего лишь попросил оказать услуги перевозчика его знакомый, 27-летний белоречанин. Товарищ водителя свой поступок объяснил тем, что, испытывая финансовые трудности, решил заработать на продаже леса. Для этого он выехал в лес близ села Кага и срубил семь сосен.

Грузовик он нанял, а водителя заверил, что все законно. Белоречанин просто надеялся, что грузовик никто не остановит.

Подозреваемый признал свою вину. Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, составил почти 800 тысяч рублей.