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Общество1 марта 2022 17:51

Завтра в Башкирии ожидается туман и гололедица

Ночью похолодает до -17 градусов
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Туман ожидается из-за перепадов температур

Туман ожидается из-за перепадов температур

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хоть календарная весна и наступила, зима отступать пока не собирается. Пуховики и сапоги убирать пока рано, они еще пригодятся. Завтра, 2 марта, в Башкирии ожидается прохладная погода.

Как рассказали в Башгидромете, ночью местами похолодает до -12, -17 градусов, в среднем до -6, -11. Днем воздух прогреется до -1, +4 градусов. Ветер будет дуть переменных направлений, слабый.

Также ожидается туман из-за перепадов температур, а на дорогах гололедица.

Такой характер погоды сохранится в республике на несколько дней.