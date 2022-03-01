Завтра в Башкирии ожидается туман и гололедица

Туман ожидается из-за перепадов температур Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хоть календарная весна и наступила, зима отступать пока не собирается. Пуховики и сапоги убирать пока рано, они еще пригодятся. Завтра, 2 марта, в Башкирии ожидается прохладная погода.

Как рассказали в Башгидромете, ночью местами похолодает до -12, -17 градусов, в среднем до -6, -11. Днем воздух прогреется до -1, +4 градусов. Ветер будет дуть переменных направлений, слабый.

Также ожидается туман из-за перепадов температур, а на дорогах гололедица.

Такой характер погоды сохранится в республике на несколько дней.