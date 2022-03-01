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Авто1 марта 2022 15:41

В апреле в Башкирии большегрузам запретят ездить по дорогам бесплатно

Ограничения будут действовать с 1 по 30 апреля
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Транспорту, чья нагрузка превышает предельно допустимую нагрузку на ось, можно будет ездить в республике только после получения специального разрешения и оплаты госпошлины.

Транспорту, чья нагрузка превышает предельно допустимую нагрузку на ось, можно будет ездить в республике только после получения специального разрешения и оплаты госпошлины.

Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Власти Башкирии утвердили временные ограничения движения некоторых транспортных средств по дорогам республики весной и летом 2022 года.

С 1 по 30 апреля большегрузам нельзя будет двигаться по дорогам общего пользования. Такие меры принимаются для сохранности автодорог в период их максимального переувлажнения. Транспорту, чья нагрузка превышает предельно допустимую нагрузку на ось, можно будет ездить в республике только после получения специального разрешения и оплаты госпошлины.

Ограничения не касаются автобусов, сельхозтехники, транспорта, который перевозит животных, продукты, лекарства. С полным списком можно ознакомиться на сайте Минтранса РБ.