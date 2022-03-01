Бывшая сотрудница Центра занятости в Башкирии заработала на взятках почти 400 тысяч рублей

Таким образом, государству был причинен ущерб в размере 550 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чишминском районе Башкирии перед судом предстанет бывшая сотрудница Центра занятости, которая обвиняется в получении взяток. В отношении нее возбуждены дела сразу по четырем статьям УК РФ – 290 (получение взятки), 159.2 (мошенничество при получении выплат), 292 (служебный подлог), 327 (подделка официальных документов).

Как рассказали в прокуратуре, с мая 2018 года по июнь 2020 года женщина получила от 22 граждан почти 390 тысяч рублей за постановку на учет в качестве безработных в отсутствие на то законных оснований. Суммы ей платили разные, в основном от 10 до 39 тысяч рублей. «Безработные» перечисляли деньги на ее банковскую карту.

В документы она также внесла ложные данные о том, что у соискателей есть право получать пособия в максимальном размере.

Таким образом, государству был причинен ущерб в размере 550 тысяч рублей. Свою вину она не признала.