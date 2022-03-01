В Башкирии от COVID-19 скончался еще 21 человек

В ковид-госпиталях Башкирии лежат 307 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за последний сутки от коронавируса скончался 21 пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 232 человека. Об этом 1 марта сообщил региональный Минздрав.

COVID-19 выявили еще у 3 391 жителя. Всего на территории республики зарегистрировано более 225,5 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом почти 179 тыс. человек, 5 237 из них выписались по выздоровлению в течение минувших 24 часов.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 41 341 житель. В ковид-госпиталях лежат 307 пациентов, состояние 39 зараженных оценивается как тяжелое.

Полностью прошли вакцинацию 2,32 млн человек (93,5% от плана – 2,48 млн).