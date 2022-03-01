В Башкирии против уже осужденного экс-чиновника возбудили уголовное дело

С обвиняемым работают следователи СК

В Иглинской районе Башкирии против бывшего главы Уктеевского сельсовета возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Ранее чиновника приговорили к четырем годам колонии общего режима за получение взятки за выдачу выписки о наличии права на земельный участок. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

Согласно новому обвинению против экс-госслужащего, в декабре 2020 и июле 2021 года администрация сельсовета и компания «Успех» заключили два контракта на очистку улиц от снега и установку светофоров перед школами и детсадами. В итоги ничего из этого сделано не было – и глава сельсовета об этом знал. Тем не менее он подписал акты приемки выполненных работ и дал указания оплатить услуги фирмы.

– В результате преступных действия подозреваемого бюджету сельсовета причинен ущерб на общую сумму более 150 тыс. рублей, – передали в СК РБ.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Они устанавливают его причастность к другим преступлениям.