ПФР Башкирии уточнил график доставки пенсий в марте

Начало доставки пенсий - 3 марта

Пенсионный фонд России по Башкирии уточнил график доставки пенсий и других социальных выплат в марте 2022 года. Коррективы были внесены из-за Международного женского дня.

На 3 марта установлена дата начала доставки выплат. 5 и 7 марта досрочно разнесут пенсию за 8 число.

– Далее […] выплаты будут доставлены в соответствии с установленным графиком. Конкретные сроки указаны в квитанциях к поручению доставки пенсии в феврале текущего года. – передал управляющий республиканским отделением ПФР Фоат Хантимеров.

В кредитные организации деньги будут перечисляться в сроки, установленные договорами, начиная с 11 марта.