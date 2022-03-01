В Башкирии водитель Opel Corsa протаранил шлагбаум на ж/д переезде и сбежал, бросив пассажирку

фото: ГИБДД РБ

В Учалинском районе Башкирии водитель легковушки протаранил шлагбаум на железнодорожном переезде и сбежал, бросив пострадавшую пассажирку. Инцидент произошел в полночь 1 марта на 101 километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс.

ДТП засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно закрывающийся переезд: шлагбаум опускается, а барьер-автомат поднимается из-под земли. В этот самый момент в них въезжает Opel Corsa. После удара машина пересекает пути и врезается в шлагбаум уже на другой стороне.

– После аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии 37-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована. С её слов, за рулём находился её 37-летний сожитель. – передала ГИБДД Башкирии.

Дорожная полиция просит всех, кто знает о местонахождении водителя, сообщить об этом в дежурную часть УГИБДД МВД по республики по телефону 8(347) 235-84-02.