Житель Башкирии в пьяном угаре избил и пытался задушить подростка из соседней квартиры

На мужчину завели уголовное дело об угрозе убийством

В одном из жилых домов башкирского города Октябрьского пьяный мужчина избил и, угрожая убийством, пытался задушить подростка, который проживал в соседней квартире. Теперь горожанину грозит два года тюрьмы. Об этом 1 марта сообщило региональное МВД.

Как рассказал полицейским пострадавший юноша, мать знакомого попросила его сходить вместе с ней в квартиру и проведать сына, который долгое время не выходил на связь. Женщина заручилась поддержкой подростка, опасаясь пьяного супруга. Молодой человек постучался в дверь, и когда она открылась, он увидел на пороге нетрезвого отца своего друга. Тот выскочил на лестничную площадку и стал избивать юношу, а затем и вовсе душить.

Неадекватного соседа остановила мать потерпевшего. Находясь у себя в квартире, она услышала из подъезда крики и просьбы о помощи. Женщина тут же выбежала и закричала. Услышав ее голос, подозреваемый угомонился, а подросток побежал домой. Потом он обратился за помощью в больницу, а его мать – с заявлением в полицию.

– На допросе подозреваемый показал, что долгое время не употреблял спиртные напитки. В тот день он выпил алкоголь и перестал контролировать свои действия, начал «заниматься воспитанием» сына. Когда на пороге квартиры появился соседский мальчишка, он, не разбираясь в причинах визита, сразу стал наносить парню телесные повреждения, а потом стал душить, высказывая при этом слова угрозы убийством. – передали в МВД.

Против мужчины возбудили уголовное дело об угрозе убийством. Ему грозят обязательные работы до 480 часов, арест до шести месяцев, ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет.