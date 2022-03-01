У туристов из Башкирии возникли сложности с возвращением домой из-за авиасанкций Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 1 марта за рубежом остались более 1,8 тыс. туристов из Башкирии, купивших путевки у местных туроператоров. В эту статистику не вошли те, кто путешествует самостоятельно. Большая часть отдыхающих находится Египте, Турции и Доминикане. Об этом со ссылкой на Госкомтуризм сообщил Центр управления республикой. Напомним, у туристов, отдыхающих за рубежом, возникли сложности с тем, чтобы вернуться домой. Это связано с авиасанкциями Запада, согласно которым десятки стран Европы закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Накануне глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам помочь жителям с возвращением на родину. – В настоящее время формируются списки граждан России, которым необходимо помочь. Этим вопросом занимаются Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом, – передал ЦУР. Тем, кто остался за рубежом и не может вылететь, ведомство рекомендует держать связь с туроператором или перевозчиком, зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный Помощник», сообщить о проблеме на горячую круглосуточную линию МИД (+7 495 695 45 45, круглосуточно), Ростуризма (8 800 200 34 11, с 8:00 до 20:00 по московскому времени) или Ситуационного центра в Башкирии (8 (347) 218 19 19, с 8:00 до 20:00 по местному времени).