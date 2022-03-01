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Происшествия1 марта 2022 7:52

В Башкирии наказали сельчанина, который повалил дерево на приятеля

Мужчину приговорили к году ограничения свободы
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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В суде мужчина полностью признал вину

В суде мужчина полностью признал вину

В Башкирии осудили сельчанина, из-за которого срубленное дерево упало на человека.

Жуткая история приключилась в Салаватском районе республики осенью 2021 года. Несколько мужчин отправились на делянку для того, чтобы заготовить на зиму дрова. 61-летний сельчанин валил лес и заметил, что ствол может упасть на его товарища. В итоге березу резким порывом ветра снесло прямо другого сельчанина. Несчастный погиб прямо на месте ЧП.

В суде мужчина признал свою вину, но почему-то отказался давать показания. С учетом смягчающих обстоятельств (возраст, положительная характеристика и болезни), его приговорили к году ограничения свободы. В течение 12 месяцев он не сможет менять место жительства без согласия госоргана и обязан отмечаться раз в месяц.