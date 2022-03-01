В Уфе Renault Logan после столкновения с легковушкой врезался опору и опрокинулся, пассажир погиб

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 1 марта, в Уфе произошло ДТП со смертельным исходом. После столкновения двух легковушек погиб пассажир. Авария случилась около девяти часов утра, передали в городской ГИБДД. На пересечении улиц Левитана и Джалиля ударились Suzuki SX4 и Renault Logan, после чего вторая машина врезалась в электроопору и опрокинулась на крышу.

Находившийся в ней 40-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Его водитель выжил, но был госпитализирован. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.