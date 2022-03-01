В Уфе из-за тумана на прилет было задержано 10 авиарейсов, на вылет – 9

На запасной аэродром екатеринбургского Кольцово ушел самолет из Душанбе, а в Оренбурге вынужденно приземлился лайнер из Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе из-за плохой видимости на фоне тумана на прилет было задержано 10 авиарейсов, а на вылет – 9. Об этом «КП-Уфа» 1 марта сообщили в пресс-службе местного аэропорта. – С 23:40 часов в связи со сложными погодными условиями, а именно ограниченной видимости, задержано прибытие 10 рейсов, 2 из которых ушли на запасные аэродромы, – передали в воздушной гавани. Согласно онлайн-табло, на запасной аэродром екатеринбургского Кольцово ушел самолет из Душанбе, а в Оренбурге вынужденно приземлился лайнер из Москвы. Из-за позднего прибытия самолетов по метеоусловиям на вылет из аэропорта Уфы были задержаны 9 рейсов, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. Пассажирам предоставили прохладительные напитки и горячее питание. «Улучшение погодных условий ожидается к 11.00 местного времени», – добавили в пресс-службе авиаузла.