Медики Ишимбайской ЦРБ завершат «итальянскую забастовку» 1 марта

Сотрудники скорой помощи Ишимбайской ЦРБ Башкирии 1 марта завершат «итальянскую забастовку». Соответствующее решение было принято 26 февраля, сообщил профсоюз медработников «Действие».

Медики отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ забастовку 4 февраля. Причина: дефицит кадров и низкая оплата сверхурочной работы. Согласно регламенту акции, сотрудники соглашались работать исключительно в соответствии с трудовым законодательством, отказываясь от дополнительных смен. Протест специалистов привел к тому, что трое из них были незаконно уволены главврачом, еще пятеро ушли с должностей по собственному желанию.

– В ходе надзорных мероприятий прокуратуры, государственной инспекции труда, Росздравнадзора подтвердились наши доводы о неукомлектованности бригад СМП полным составом медработников, о ненадлежащем обеспечении средствами индивидуальной защиты, привлечении к сверхурочным работам без письменного согласия и без надлежащей оплаты, неполном начислении «ковидных» выплат диспетчерам, незаконном увольнении троих фельдшеров, выявлены иные нарушения медицинского и трудового законодательства. В результате предпринятых мер уже выплачены «ковидные» надбавки диспетчерам за 8 месяцев 2020-2021 гг. Главный врач Ишимбайской ЦРБ В.С. Шапочкин привлечен к административной ответственности за нарушения трудового законодательства, – следует из заявления о завершении «итальянской забастовки.

Далее «Действие» отмечает, что при решении о прекращении акции учитывались факторы напряженной эпидситуации с COVID-19, непростой международной ситуации и обострения кадрового дефицита выездных бригад Ишимбайской ЦРБ. Из заявления также следует, что прекращение «итальянки» означает, что работники будут вправе взять дополнительные смены в виде совместительства. В заключение организация добавила, что и дальше намерена «поднимать вопросы повышения заработной платы, соблюдения трудового законодательства и федеральных норм организации скорой помощи».