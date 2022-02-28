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Среднесуточная температура воздуха в начале марта в Башкирии будет на 4-5° выше нормы. Об этом 28 февраля сообщили синоптики Башгидромета.

– Преобладающая температура воздуха ожидается ночью -4,-10°, при прояснениях до -15°, днем -3,+2°, в горных районах республики до +6°. В области антициклона осадков не прогнозируется. – передали ведомстве.

Там добавили, что к концу недели погода в республике «существенно ухудшится».

Ранее «КП-Уфа» публиковала прогнозы синоптиков на 1 марта и весь первый месяц весны – большая часть дней ожидается теплой и солнечной.