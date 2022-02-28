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Происшествия28 февраля 2022 16:46

В Башкирии следователи проведут проверку по факту нападения стаи собак на женщину с ребенком

ЧП произошло в Белорецке
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии следователи организовали проверку по факту нападения стаи собак на женщину с ребенком. Об этом рассказала пресс-служба СК по республике.

Инцидент произошел в Белорецке на улице Блюхера днем 27 февраля. Стая из шести бродячих собак напала на женщину и восьмилетнюю девочку. Они вцепились в их ноги и порвали одежду. Агрессивных животных отогнал участковый. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Правоохранители в настоящее время проводят проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей за халатность.

– В ходе проверки действиям или бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка, – заявили сотрудники регионального Следственного комитета.