В Башкирии счета за отопление по итогам февраля будут ниже на 9%

В Башкирии сумма начислений за отопление по итогам февраля в среднем оказалась на 9% ниже, чем в том же месяце прошлого года. Речь идет о платежках абонентов с общедомовыми приборами учета тепла. Об этом 28 февраля сообщила «БашРТС».

В ресурсоснабжающей организации объяснили снижение счетов разницей температур наружного воздуха: «февраль 2022 года теплее аналогичного периода прошлого года».

В «БашРТС» предупредили, что из-за потепления в некоторых квартирах возможны скачки температуры, даже в пределах одного дома: от высокой в помещениях на солнечной стороне до низкой – на теневой стороне. «Подобные перепады возможны даже в соседних квартирах. При этом именно управляющая организация должна отвечать за качество предоставляемых услуг […] и обеспечивать благоприятные и безопасные условия для проживания граждан», – заключили ресурсники.