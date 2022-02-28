В Уфе закроют несколько пунктов вакцинации от COVID-19

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С завтрашнего дня, 1 марта, в Уфе закроется несколько пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала пресс-служба мэрии башкирской столицы.

Прекратят работу мобильные пункты вакцинации в Конгресс-холле «Торатау», лайфстайл-центре «Башкирия» и торговом центре «Планета». Такое решение принял Минздрав Башкирии по причине уменьшения числа обращающихся и с целью увеличить количество специалистов в других медучреждениях.

Вакцинироваться, как отмечает мэрия, все так же можно в городских поликлиниках с 8:00 до 20:00 часов в любой день недели.