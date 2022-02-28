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Общество28 февраля 2022 10:36

Уфимец лишился денег в надежде провести вечер с незнакомкой

Молодой человек перевел даме по вызову 11 тыс. рублей и пришел на место встречи, где его никто не звал
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина перевел на счет мошенникам 11 тыс. рублей в надежде встретится с дамой по вызову

Мужчина перевел на счет мошенникам 11 тыс. рублей в надежде встретится с дамой по вызову

Фото: Анастасия Осипова

В Уфе 23-летний местный житель лишился более 11 тыс. рублей, желая встретиться с проституткой. Об этом 28 февраля сообщило башкирской МВД.

Случай произошел на прошедших выходных. Мужчина хотел провести вечер с дамой по вызову и нашел номер телефона таковой на сайте с объявлениями об интим-услугах. Горожанин позвонил – ему ответил приятный женский голос.

– Незнакомка сообщила, что для получения услуги необходимо приехать самому, но перед этим нужно внести предоплату. Представив себя в объятиях прекрасной незнакомки, горожанин, не обдумывая перевел денежные средства в размере более 11 тысяч рублей на указанный мошенниками счет. – передали в правоохранительном ведомстве.

Молодой человек приехал на указанное место, однако там его никто не встретил. Парень стал пытаться дозвониться до девушки, но ее телефон оказался недоступен. Он понял, что стал жертвой мошенников, и пошел писать заявление в полицию. Следственный отдел возбудил уголовное дело.