В Башкирии возобновлены профилактические осмотры и диспансеризация граждан

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В Башкирии с сегодняшнего дня возобновлена диспансеризация граждан. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава региона Радий Хабиров.

– С сегодняшнего дня мы принимаем важное решение. Эпидемиологическая ситуация, ход течения заболеваемости – все нам позволяет приступить к профилактическим осмотрам и диспансеризации, – заявил руководитель республики.

Как сообщил на этом же совещании министр здравоохранения Максим Забелин, всего на территории зарегистрировано 222 132 больных коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 3 442 пациентов.