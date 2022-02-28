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Общество28 февраля 2022 7:34

В Башкирии возобновлены профилактические осмотры и диспансеризация граждан

Решение было принято в связи со стабилизирующейся ситуацией по COVID-19
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии с сегодняшнего дня возобновлена диспансеризация граждан. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава региона Радий Хабиров.

– С сегодняшнего дня мы принимаем важное решение. Эпидемиологическая ситуация, ход течения заболеваемости – все нам позволяет приступить к профилактическим осмотрам и диспансеризации, – заявил руководитель республики.

Как сообщил на этом же совещании министр здравоохранения Максим Забелин, всего на территории зарегистрировано 222 132 больных коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 3 442 пациентов.