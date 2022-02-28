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Политика28 февраля 2022 7:28

Радий Хабиров анонсировал поездку делегации из Башкирии в Узбекистан

Глава республики накануне встретился с послом этого государства в Уфе
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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На фото: глава Башкирии Радий Хабиров и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов (справа)

На фото: глава Башкирии Радий Хабиров и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов (справа)

Сегодня, 28 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что в ближайшем будущем состоится поездка официальной делегации во главе с ним в Узбекистан. Такое решение было принято после встречи с послом этого государства.

- Мы очень неплохо пообщались на прошедшей неделе с делегацией из Узбекистана во главе с послом Бортижоном Асадовым. Мы готовимся, наш визит в Узбекистан готовится. Мы очень заинтересованы в таких контактах, поэтому, я надеюсь, что наша поездка даст такой же толчок, как это случилось с Беларусью и Казахстаном, - заявил Хабиров.

Предварительную дату поездки делегации из Башкирии в Узбекистан Радий Хабиров не озвучил.