Радий Хабиров анонсировал поездку делегации из Башкирии в Узбекистан

На фото: глава Башкирии Радий Хабиров и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов (справа)

Сегодня, 28 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что в ближайшем будущем состоится поездка официальной делегации во главе с ним в Узбекистан. Такое решение было принято после встречи с послом этого государства.

- Мы очень неплохо пообщались на прошедшей неделе с делегацией из Узбекистана во главе с послом Бортижоном Асадовым. Мы готовимся, наш визит в Узбекистан готовится. Мы очень заинтересованы в таких контактах, поэтому, я надеюсь, что наша поездка даст такой же толчок, как это случилось с Беларусью и Казахстаном, - заявил Хабиров.

Предварительную дату поездки делегации из Башкирии в Узбекистан Радий Хабиров не озвучил.