Минтруд Башкирии сообщил о 6-дневной рабочей неделе из-за 8 Марта

Суббота 5 марта будет рабочим днем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Башкирии, трудящихся по производственному календарю, ожидает 6-дневная рабочая неделя с понедельника 28 февраля по субботу 5 марта. Это связано с празднованием Международного женского дня 8 Марта, сообщил Минтруд республики.

– Выходными днями […] являются 6, 7 и 8 марта. – передали в ведомстве. – Продолжительность работы в субботу 5 марта 2022 года сокращается на один час.

В министерстве добавили, что, согласно законодательству, при предоставлении отпуска 8 Марта в число календарных не включается.