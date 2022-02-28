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Общество28 февраля 2022 6:49

Минтруд Башкирии сообщил о 6-дневной рабочей неделе из-за 8 Марта

После этого жителей республики ожидают длинные выходные
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Суббота 5 марта будет рабочим днем

Суббота 5 марта будет рабочим днем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Башкирии, трудящихся по производственному календарю, ожидает 6-дневная рабочая неделя с понедельника 28 февраля по субботу 5 марта. Это связано с празднованием Международного женского дня 8 Марта, сообщил Минтруд республики.

– Выходными днями […] являются 6, 7 и 8 марта. – передали в ведомстве. – Продолжительность работы в субботу 5 марта 2022 года сокращается на один час.

В министерстве добавили, что, согласно законодательству, при предоставлении отпуска 8 Марта в число календарных не включается.