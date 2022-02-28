Парламент Башкирии намерен ввести новые штрафы для чиновников

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании

Парламент Башкирии на ближайшем заседании в первом чтении рассмотрит законопроект о введении штрафов для чиновников, которые вовремя не отвечают на депутатские запросы. Согласно нынешней норме, госслужащие должны предоставлять информацию народным избранникам не позднее чем через 15 дней, в особых случаях – до 30. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служб Госсобрания-Курултая.

– Сегодня Кодексом об административных правонарушениях предусматривается ответственность за невыполнение законных требований выборных лиц или за препятствование их деятельности. При этом затягивание с ответами на депутатский запрос под статью КоАП не попадает, хотя тоже создает препоны и затрудняет отстаивание интересов избирателей. – передал спикер Константин Толкачев.

При затягивании ответов на обращения и запросы информации законопроект предлагает штрафовать должностных лиц органов власти на сумму от двух до трех тысяч рублей.

Толкачев добавил, что депутатские запросы – «это серьезный инструмент решения проблем избирателей», благодаря которому народные избранники реализуют свое контрольное право, а также функцию защиты граждан. «Должностные лица не просто дают информацию, а фактически держат ответ за свою деятельность, за решение проблем и допущенные недоработки», – заключил председатель регионального парламента.