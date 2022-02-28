Замом министра экологии Башкирии назначен Азат Басыров

фото: Минэкологии РБ

Заместителем министра природопользования и экологии Башкирии 24 февраля был назначен 45-летний Азат Басыров. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Чиновник родился в деревне Тузлукушево Чекмагушевского района. Окончил БГАУ по специальности «Экономика и управление аграрным производством» и аспирантуру Чувашского государственный университет по смежной специальности – «Экономика и управление народным хозяйством».

Работать Басыров начал в 2001 году. Он устроился бухгалтером-программистом в Сельскохозяйственный производственный кооператив «Алга» у себя на родине. В том же году стал специалистом первой категории в департаменте финансов администрации Приуральского района ЯНАО. С 2006 по 2017 год в том же регионе занимал должности главного специалиста, инспектора и начальника контрольного инспекции Счетной палаты, а также начальника договорного отдела в Дирекции капитального строительства и инвестиций.

С 2017 году Азат Басыров вернулся в Чекмагушевский район и занял там должность зама главы местной администрации. Спустя три года перешел на пост заместителя начальника управления по обеспечению жизнедеятельности мэрии Уфы. С 2021 года и до последнего времени возглавлял отдел по организации обращения с отходами в Минэкологии Башкирии.