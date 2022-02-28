Мэрия Уфы анонсировала ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий пройдет в Центре занятости на бульваре Ибрагимова, 47/1 Фото: Дмитрий Ахмадуллин

3 марта в Уфе пройдет ярмарка вакансий в сфере строительства. Она состоится в Центре занятости на бульваре Ибрагимова, 47/1 с 10:00 до 12:00. Об этом 27 февраля сообщила мэрия.

Как уточнили в городской администрации, соискателям на ярмарке будет предложен ряд вакансий, в том числе бетонщика, водителя, дворника, инженера, каменщика, кровельщика, маляра, машиниста, монтажника, подсобного рабочего, отделочника, плотника, слесаря и токаря.

Посетители ярмарки смогут пройти компьютерную диагностику, а также консультацию по профориентации и правовым вопросам.