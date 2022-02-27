В Белорецке стая бродячих собак напала на женщину и 8-летнюю девочку

По словам потерпевшей женщины, на нее и девочку накинулись шесть собак Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В башкирском городе Белорецке стая из шести бродячих собак напала на женщину и 8-летнюю девочку. Они вцепили в их ноги и порвали одежду. Инцидент произошел на улице Блюхера после полудня 27 февраля. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта. По словам чиновника, в службу спасения позвонили очевидцы.

– Приехала скорая помощь, участковый. Отогнали собак, которые вели себя агрессивно. По словам женщин, их было шесть. Девочку и женщину осмотрели в травмпункте, спасла толстая ткань зимней одежды, ослюнения кожных покровов не произошло, зубы собак кожу людей не поранили. – написал Иванюта.

Он отметил, что женщина и ребенок «сильно напуганы», и выразил сожаление по поводу случившегося.

– Переговорил с женщиной, на которую напали, она, конечно, в шоке. Специализированную организацию для отлова собак на место происшествия вызвали. Ситуация вопиющая. Мы сегодня сами гуляли в парке с ребёнком. – добавил глава.

Он призвал жителей не выпускать своих собак на свободный выгул. По словам чиновника, как по центру города, так и по его окраинам бегают собаки с ошейниками, который сбиваются в стаи с бродячими.