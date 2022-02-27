Уфимец восемь раз ударил жену ножом и отрезал ей волосы

Мужчину приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор местному жителю, который в пьяном состоянии восемь раз ударил жену ножом и отрезал ей волосы ножницами. Мужчину судили по уголовному делу о покушении на убийство.

Как следует из материалов дела, пара часто распивала алкоголь у себя дома вместе с общим другом. Так произошло и в день происшествия. Знакомый супругов после употребления спиртного вырубился прямо на полу, и муж с женой остались наедине. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт из-за того, что вторая запретила первому продолжать пить и влепила ему пощечину.

Мужчина вышел из себя, пошел на кухню, взял нож и вернулся к супруге, которая сидела на диване. Он не менее восьми раз ударил ее холодным оружием в область шеи, спины, груди и кисти, а затем ножницами срезал ей клок волосы, чтобы она – цитата подсудимого – «ими не трясла». На суде мужчина также отметил, что мотивом его поступка стали измены супруги.

Несмотря на тяжелые травмы, потерпевшая смогла выжить. Соседи вызвали ей «скорую», которая доставила ее в городскую больницу. Там врачи своевременно оказали помощь потерпевшей.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство и назначил ему шесть с половиной лет заключения в колонии строгого режима.