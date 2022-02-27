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Происшествия27 февраля 2022 16:15

Жительница Уфы хотела взять миллион в кредит и лишилась 39 тыс. рублей

Женщина перевела деньги на указанный счет, считая это условием для получения займа
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Поняв, что попалась на уловки мошенника, уфимка написала заявление в полицию

Поняв, что попалась на уловки мошенника, уфимка написала заявление в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Уфы потеряла 39 тысяч рублей, желая взять в кредит миллион. Об этом 27 февраля сообщило региональное МВД.

По данным правоохранительного ведомства, 49-летней горожанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником кредитной организации. Он сказал, что ей предварительно одобрен кредит на 1 млн рублей, и спросил, заинтересовало ли ее это предложение. Женщина согласилась – и тогда голос на том конце объяснил, что для получения денег необходимо оплатить заплатить 6 тыс. рублей в качестве страховки. Потерпевшая без задней мысли перечислила эту сумму со своей банковской карты на счет, продиктованный звонившим.

– После этого потерпевшей поступил звонок еще раз. Собеседник пояснил, что для одобрения всей суммы кредита необходимо перевести еще более тридцати тысяч рублей, что в дальнейшем горожанка и сделала, – добавили в полиции.

Затем «сотрудник» банка пропал, а его номер оказался заблокированным. Поняв, что попалась на уловки мошенника, уфимка написала заявление в полицию. Следственный отдел возбудил уголовное дело о мошенничестве.