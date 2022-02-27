Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 14:37

За сутки из Уфы вывезли 9,5 тыс. тонн снега

На расчистке города работают 188 единиц техники и 239 коммунальщиков
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

За последние сутки с улиц Уфы было вывезено порядка 9,5 тыс. тонн снега. Об этом 27 февраля сообщила городская администрация.

– На расчистке городских территорий от снега задействовано 188 единиц техники и 239 сотрудников коммунальных служб. – передали в мэрии. – Активно и с привлечением максимального количества людей и техники ведется уборка снега в уфимских дворах.

Власти башкирской столицы обратились к жителям с просьбой быть осторожными, проходя рядом с жилыми домами, и не приближаться к зданиям, с которых возможен сход с нега и льда.