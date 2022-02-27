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Общество27 февраля 2022 12:49

Пропавший на машине многодетный отец из Удмуртии нашелся в уфимской больнице

Мужчина перестал выходить на связь с родственниками после отъезда из аэропорта башкирской столицы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

В Башкирии 26 февраля без вести пропал отец троих детей из удмуртского города Сарапула Сергей Г. На своей Hyundai Solaris он отвез приятеля в аэропорт Уфы, а на обратном пути перестал выходить на связь. Спустя более чем сутки его удалось обнаружить в одной из больниц башкирской столицы. Об этом «КП-Уфа» сообщил родственник мужчины.

– В шесть часов утра он отвез друга из Сарапула в аэропорт Уфы, высадил его и отзвонился, что поехал домой. Через полчаса после выезда из аэропорта он на связь не выходил. Потом жена ему звонила: один телефон недоступен, а на втором – автоответчик. Супруга Сергея написала заявление в полицию Сарапула. Там сказали, что разослали ориентировки. – поделился близкий пропавшего.

Сегодня, 27 февраля, жене Сергея Светлане позвонили из уфимской больницы и сообщили, что ее супруг находится у них на госпитализации. По предварительным данным, в пути у мужчины возникли проблемы со здоровьем.