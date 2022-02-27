Уфа встретила участников и призеров Олимпиады в Пекине

фото: ufacity.info

Сегодня, 27 февраля, на площади перед «Уфа-Ареной» горожане встретили призеров и участников зимних Олимпийских игр в Пекине. Башкирию на соревнованиях представляли 14 спортсменов, двое из них взяли для сборной России «бронзу»: биатлонист Эдуард Латыпов завоевал три медали, шорт-трекист Семен Еслистратов – одну.

– Хочу поблагодарить всех болельщиков, мы чувствовали вашу поддержку на Олимпиаде. - сказал на встрече с уфимцами Латыпов.

Елистратов в свою очередь добавил, что команда сборной сделала на играх «все возможное», чтобы порадовать болельщиков.

Помимо призеров Олимпиады, с горожанами также встретились ее участники: скелетонист Александр Третьяков, бобслеисты Юлия Беломестных и Ростислав Гайтюкевич, а также семь хоккеисток клуба «Агидель» и два игрока «Салавата Юлаева».