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Общество27 февраля 2022 11:41

Уфа встретила участников и призеров Олимпиады в Пекине

Завоевавшие «брозну» Елистратов и Латыпов поблагодарили болельщиков за поддержку
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Сегодня, 27 февраля, на площади перед «Уфа-Ареной» горожане встретили призеров и участников зимних Олимпийских игр в Пекине. Башкирию на соревнованиях представляли 14 спортсменов, двое из них взяли для сборной России «бронзу»: биатлонист Эдуард Латыпов завоевал три медали, шорт-трекист Семен Еслистратов – одну.

– Хочу поблагодарить всех болельщиков, мы чувствовали вашу поддержку на Олимпиаде. - сказал на встрече с уфимцами Латыпов.

Елистратов в свою очередь добавил, что команда сборной сделала на играх «все возможное», чтобы порадовать болельщиков.

Помимо призеров Олимпиады, с горожанами также встретились ее участники: скелетонист Александр Третьяков, бобслеисты Юлия Беломестных и Ростислав Гайтюкевич, а также семь хоккеисток клуба «Агидель» и два игрока «Салавата Юлаева».